GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te hafta sonu kısıtlaması öncesi, çarşı ve meydanlarda yoğunluğun arttığı gözlendi.

Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te hafta sonu kısıtlaması öncesi, çarşı ve meydanlarda yoğunluğun arttığı gözlendi. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle alışveriş için çarşıya çıkan insanların oluşturduğu yoğunluk için polis ekipleri denetimlerini arttırdı.

Kırmızı kategorideki Gaziantep'te, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde vatandaşlar alışveriş yoğunluğu oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından olan çarşılar bölgesinde vatandaşların alışveriş esnasında sosyal mesafeye uymadığı ve maskelerini de çene altına indirdiği gözlendi. Oluşan insan yoğunluğu sebebiyle çarşı girişinde polis ekipleri, vatandaşları uyararak sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK
GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Bahar Candan Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Töre Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:36:38. #1.14#
title