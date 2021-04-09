GAZİANTEP'TE HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ ÇARŞILARDA YOĞUNLUK

En son bu şekilde görüntülenmişti! Prens Philip 99 yaşında hayata gözlerini yumdu

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te hafta sonu kısıtlaması öncesi, çarşı ve meydanlarda yoğunluğun arttığı gözlendi.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'te hafta sonu kısıtlaması öncesi, çarşı ve meydanlarda yoğunluğun arttığı gözlendi. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle alışveriş için çarşıya çıkan insanların oluşturduğu yoğunluk için polis ekipleri denetimlerini arttırdı.

Kırmızı kategorideki Gaziantep'te, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde vatandaşlar alışveriş yoğunluğu oluşturdu. Kentin en işlek noktalarından olan çarşılar bölgesinde vatandaşların alışveriş esnasında sosyal mesafeye uymadığı ve maskelerini de çene altına indirdiği gözlendi. Oluşan insan yoğunluğu sebebiyle çarşı girişinde polis ekipleri, vatandaşları uyararak sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı