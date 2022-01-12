Son dakika haberleri... Gaziantep'te, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Emine Tüncer (48), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Emine Tüncer (48), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Emine Tüncer yönetimindeki 33 U 4317 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Mevlüt O.'nun kullandığı 65 BC 304 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Emine Tüncer, kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen ekiplerin incelemesinin ardından 2 çocuk annesi Emine Tuncer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mevlüt O.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri... Gaziantep'te, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti (5)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title