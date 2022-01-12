Son dakika haberleri... Gaziantep'te, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü Emine Tüncer (48), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Emine Tüncer yönetimindeki 33 U 4317 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Mevlüt O.'nun kullandığı 65 BC 304 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Emine Tüncer, kaza yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen ekiplerin incelemesinin ardından 2 çocuk annesi Emine Tuncer'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mevlüt O.'nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.