Son dakika haberleri: Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 8 yaralı
07.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:30

Gaziantep'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem K. yönetimindeki 27 AFC 361 plakalı hafif ticari araç, Beykent Mahallesi'nde 15. Cadde'de kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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