Son dakika haberleri | Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Gaziantep'te fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kasten yaralama ve mala zarar vermekten aranan firarinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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