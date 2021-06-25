Son dakika haberleri: Gaziantep'te fuhuş operasyonu kapsamında 6 kişi tutuklandı
Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, belirlenen bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" gibi çeşitli suçlardan 9 kişi gözaltına alındı.
Zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak