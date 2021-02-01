Son dakika haberleri... Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

01.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:20
Son dakika haberleri... Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nadir T. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın kendi adına kayıtlı iki telefon hattıyla ByLock kullandığını ve örgütün toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Nadir T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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