Son dakika haberleri! Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberi... GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, örgütün emniyet mahrem yapılanmasındaki 7 şüpheliyi belirledi. Ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilen 7 şüpheli, gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haberleri! Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberleri! Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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