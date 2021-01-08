Son dakika haberleri | Gaziantep'te evinde 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evinde 6 el bombası, 2 tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, 6 uçaksavar mermisi ile uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sekili Mahallesi'ndeki evde mühimmat olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle belirlenen adrese operasyon düzenledi.

"Torun" isimli arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda kanepenin altına ve yatakların arasına gizlenmiş 6 el bombası, 2 tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, 6 uçaksavar mermisi ve uyuşturucu ile kesici alet ele geçirildi.

Evde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu