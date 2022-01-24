Son dakika haberleri: Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri