Son dakika haberleri: Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te evde çıkan yangında Suriyeli 2 çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yapılan incelemede evdeki 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Hannan Halil'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Son dakika haberleri: Gaziantep'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Suriyeli, Şahinbey, Yangın, Güncel, Haber

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