Son dakika haberleri: Gaziantep'te erkek hemşireyi silahla yaralayan saldırgan yakalandı
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te erkek hemşireyi silahla yaralayan saldırgan yakalandı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te erkek hemşireyi silahla yaralayan saldırgan yakalandı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Gaziantep'teki özel bir hastanede görevli erkek hemşireyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'teki özel bir hastanede görevli erkek hemşireyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Mücahitler Mahallesi'ndeki özel bir hastanede görevli hemşire Tayfun Y, iki gün önce sabah saatlerinde çalıştığı hastanenin kantininde oturduğu sırada silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Polis ekipleri, Tayfun Y'yi elinden yaralayan saldırganı yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Tayfun Y. ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren güvenlik güçleri, şüpheli E.D'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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