Son dakika haberleri... Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Narlıca mahallesindeki arazisini işleyen Kemal T'nin kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan Kemal T'nin, olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri