Son dakika haberleri! Gaziantep'te dev narkotik operasyonu: 310 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te dev narkotik operasyonu: 310 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri! Gaziantep'te dev narkotik operasyonu: 310 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamayla kentteki uyuşturucu ticaretine yönelik dev operasyonun başladığını duyurdu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamayla kentteki uyuşturucu ticaretine yönelik dev operasyonun başladığını duyurdu. Operasyon kapsamında 310 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken soruşturma kapsamında 265 adrese baskın düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan 310 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ait 265 adrese baskın düzenleyen Narkotimler adreslerde arama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada büyük bir titizlikle yürütülen soruşturma hakkında ayrıca detaylı bilgi verileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! Gaziantep'te dev narkotik operasyonu: 310 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te dev narkotik operasyonu: 310 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika haberleri! Gaziantep'te dev narkotik operasyonu: 310 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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