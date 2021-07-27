Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden

Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atamaca - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı elektrik direğinin kopan tellerinin tutuşturduğu otlar, tekne yapımında kullanılan malzemelerin olduğu depoda yangına neden oldu.

GAZİANTEP'te, otomobilin çarptığı elektrik direğinin kopan tellerinin tutuşturduğu otlar, tekne yapımında kullanılan malzemelerin olduğu depoda yangına neden oldu. Patlamaların meydana geldiği depodaki yangına 120 itfaiye eriyle müdahale edilirken, çevredeki evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. 3 saatin ardından kontrol altına alınan ancak kısmen devam eden yangının tamamen söndürülmesi için müdahale sürüyor. 

Sarısalkım Mahallesi'nde, saat 12.30 sıralarında, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk koparken, yere düşen telleri de kuru otları tutuşturdu. Alevler, daha sonra 10 dönüm alan üzerine kurulu olan ve tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoya sıçradı. Kimsenin bulunmadığı depoda yangın çıkarken, gökyüzünü kaplayan dumanlar ise kentin birçok noktasından görüldü.

EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIDepoyu saran alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederken, alevlerin tehdit ettiği depo çevresindeki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına, takviye olarak gelenlerle birlikte 120 itfaiye eri, 15 araçla müdahale etmeye başladı. 3 saatin ardından kontrol altına alınan ancak kısmen devam eden yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.FATMA ŞAHİN: HIZLA KONTROL ALTINA ALINIYOR

Yangın haberinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerinden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Şahin, yangına hızla müdahale edildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. Çok güçlü bir itfaiye ekibimiz var. Yangın hızlı şekilde kontrol altına alınıyor. Bu kadar yoğun duman çıkmasının sebebi de içeride fiber malzemelerin bulunması. Kısa süre içinde dumanın da büyük oranda azalacağı teknik bilgisini aldık. Yangının 1 saat gibi sürede tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz" diye konuştu.


- Gaziantep
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden
Son dakika haberleri! Gaziantep'te depo yangınına 120 kişilik ekiple müdahale (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atamaca

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