Son dakika haberleri! Gaziantep'te demir doğrama atölyesinde patlama ve yangın meydana geldi Son dakika haberleri: Gaziantep'te, bir demir doğrama atölyesinde meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te, bir demir doğrama atölyesinde meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Seyrantepe Mahallesi'nde demir doğrama işlerinin yapıldığı atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı fabrikada yangın da çıktığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaynak: AA