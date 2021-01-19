Son dakika haberleri | Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

19.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:08
Son dakika haberleri | Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Nizip Belediyesi itfaiye ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde 1,5 ve 4 yaşındaki 2 çocuğa yarı baygın halde ulaştı.

Dışarıya camdan dışarı çıkarılan ve ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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