Son dakika haberleri... Gaziantep'te çıkan örtü yangını söndürüldü
Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
12.08.2020 19:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:12
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Alaca Mahallesi Kuzoluk-Kestel mevkisinde ormanlık bölgedeki örtü alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
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Kaynak: AA