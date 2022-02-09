Son dakika haberleri... Gaziantep'te cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karatarla Caddesi'ndeki teknik serviste, bir müşteriye ait cep telefonunun bataryası patlayarak alev aldı.

Serviste bulunanlar panik yaşarken olayda yaralanan olmadı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cep telefonun patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik yer alıyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Patlama, Güncel, Haberler

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