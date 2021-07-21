Son dakika haberleri: Gaziantep'te çalıştığı hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te çalıştığı hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te çalıştığı hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te çalıştığı özel hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı.

Gaziantep'te çalıştığı özel hastanenin kantininde silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaralandı.

Mücahitler Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tayfun Y, sabah saatlerinde çalıştığı hastanenin kantininde oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Elinden yaralanan ve aynı hastanede tedavi altına alınan Tayfun Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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