Son dakika haberleri: Gaziantep'te boya fabrikasındaki yangının ardından soğutma çalışması tamamlandı
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te boya fabrikasındaki yangının ardından soğutma çalışması tamamlandı

Son dakika haberleri: Gaziantep'te boya fabrikasındaki yangının ardından soğutma çalışması tamamlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te dün boya fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması sona erdi.

Gaziantep'te dün boya fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması sona erdi.

3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri, 27 araç ve 75 personelle müdahale etti.

Kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alan ekipler, 12 saatlik çalışmayla su, köpük ve kum ile yanan maddeleri soğuttu.

Soğutma işleminin tamamlanmasının ardından depodaki tüm malzemelerin kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

Yangının başlama sebebi itfaiye ve polis ekiplerinin raporu doğrultusunda ortaya çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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