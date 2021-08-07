Son dakika haberleri: Boya fabrikasında korkutan yangın

Son dakika haberine göre Boya fabrikasında korkutan yangın Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Boya fabrikasında korkutan yangın

GAZİANTEP - Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekbinin sevk edildiği yangın devam ediyor.

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Arkim Boya Fabrkasında henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatleride yangın başladı. Alevlerin ve dumanın gökyüzüne yükseldiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekbi gönderildi.Neden çıktığı henüz ogrenilemeyen yangınında ilk bilgilere göre yaralanan olmadığı belirtilirken yagını söndürme çalışmları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı