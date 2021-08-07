Son dakika haberleri: Boya fabrikasında korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Boya fabrikasında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Boya fabrikasında korkutan yangın Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Boya fabrikasında korkutan yangın

GAZİANTEP - Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekbinin sevk edildiği yangın devam ediyor.

Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Arkim Boya Fabrkasında henüz bilinmeyen bir nedenle akşam saatleride yangın başladı. Alevlerin ve dumanın gökyüzüne yükseldiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekbi gönderildi.Neden çıktığı henüz ogrenilemeyen yangınında ilk bilgilere göre yaralanan olmadığı belirtilirken yagını söndürme çalışmları devam ediyor.

Son dakika haberleri: Boya fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri: Boya fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri: Boya fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri: Boya fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri: Boya fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haberleri: Boya fabrikasında korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı

Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Basınçlı boruyla kafasından yaralanan orman işçisi söndürme çalışmalarına devam etti
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Merve Çoban Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Boya fabrikasında korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 21:18:03. #1.15#

title