Son dakika haberleri | Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İncegedik Mahallesi'nde taziye ziyaretleri sonrasında Kovid-19 vakalarının artması üzerine karantina kararı aldı.
Sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınabilmesi amacıyla mahalleye 10 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Vatandaşların ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca karşılanacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek