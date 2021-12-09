Son dakika haberleri! Gaziantep'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Gaziantep'te bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde Cesur D'nin silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında 3 şüpheli, adreslerinde gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.