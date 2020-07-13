Son dakika haberleri! Gaziantep'te bin 215 kök hin keneviri ele geçirildi Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te tarlalarına bin 215 kök hint keneviri eken 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te tarlalarına bin 215 kök hint keneviri eken 3 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmaları kapsamında Şahinbey ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki bir araziye hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşıldı.

Yapılan baskında bin 215 kök hint keneviri ele geçiren güvenlik güçleri, olayla ilgili N.B, Y.K.B. ve Ö.Ö.B'yi gözaltına aldı.

Ele geçirilen uyuşturucu ise jandarma tarafından imha edildi.

Kaynak: AA