Son dakika haberleri... Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Son dakika haberleri... Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın
15.09.2020 23:55 | Son Güncelleme: 16.09.2020 00:16

Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi 147308 Nolu Cadde'de faaliyet gösteren ayakkabı fabrikasının satışa hazır haldeki ayakkabıların bulunduğu depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü.

Yaklaşık 10 gün önce işçiler tarafından sahiplenilen ve fabrikada kalan yavru köpek de itfaiye ekiplerince dumanların arasından kurtarıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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