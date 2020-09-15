Son dakika haberleri... Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi 147308 Nolu Cadde'de faaliyet gösteren ayakkabı fabrikasının satışa hazır haldeki ayakkabıların bulunduğu depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü.

Yaklaşık 10 gün önce işçiler tarafından sahiplenilen ve fabrikada kalan yavru köpek de itfaiye ekiplerince dumanların arasından kurtarıldı.

Kaynak: AA