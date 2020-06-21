Son dakika haberleri... Gaziantep'te askeri araç devrildi: 4 yaralı
Son dakika haberleri... Gaziantep'in karkamış ilçesinde seyir halinde bulunan bir araç devrildi.
21.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:20
Gaziantep'in karkamış ilçesinde seyir halinde bulunan bir araç devrildi. Kazada 4 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Karkamış ilçesi istikametine seyir halinde bulunan askeri araç, tekerinin yerinden fırlaması nedeniyle yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan 4 askerin yaralandığı öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA