Son dakika haberleri! Gaziantep'te asayiş Son dakika haberi: Şehitkamil ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetleme uygulamaları ve meskun mahalde ateş etme olayları çerçevesinde 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ile 81 fişek ele geçirildi.

Şehitkamil ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetleme uygulamaları ve meskun mahalde ateş etme olayları çerçevesinde 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ile 81 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin son 24 saatte kentte yaptığı denetleme uygulamaları ve meskun mahalde ateş etme olayları kapsamında 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 81 fişeğin ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, 5 şüpheliye de adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA