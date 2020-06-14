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Son dakika haberleri! Gaziantep'te asayiş

Son dakika haberi: Şehitkamil ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetleme uygulamaları ve meskun mahalde ateş etme olayları çerçevesinde 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ile 81 fişek ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Gaziantep'te asayiş
14.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:09

Şehitkamil ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı denetleme uygulamaları ve meskun mahalde ateş etme olayları çerçevesinde 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ile 81 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin son 24 saatte kentte yaptığı denetleme uygulamaları ve meskun mahalde ateş etme olayları kapsamında 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek ve 81 fişeğin ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, 5 şüpheliye de adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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