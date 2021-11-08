Son dakika haberleri... Gaziantep'te ailesini silahla rehin alan kişiyi evin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıkan polis ikna etti - Haberler
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te ailesini silahla rehin alan kişiyi evin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıkan polis ikna etti

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Gaziantep'te ailesini silahla rehin alan kişiyi evin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıkan polis ikna etti

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesini tabancayla rehin alan kişi, evin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıkan İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde ailesini tabancayla rehin alan kişi, evin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıkan İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Evden uzaklaştırma kararı bulunan S.S, Fatih Sultan Mahallesi Yavuz Sultan Süleyman Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı.

Sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Bu sırada S.S'nin dalgınlığından faydalanan annesi ve kız kardeşi, evden kaçtı. Annesi ve kız kardeşinin kaçtığını fark eden zanlı, evde rastgele ateş açtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak S.S'yi ikna etmeye çalıştı.

Ekiplerin ikna çabası sonuç vermeyince olay yerine İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı geldi. Dairenin balkonuna itfaiye aracının yangın merdiveniyle çıkan Ağırtıcı, S.S'yi ikna etti.

Yaralananın olmadığı olayla ilgili S.S. gözaltına alındı.

Zanlının evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Son dakika haberleri... Gaziantep'te ailesini silahla rehin alan kişiyi evin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıkan polis ikna etti

Son dakika haberleri... Gaziantep'te ailesini silahla rehin alan kişiyi evin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıkan polis ikna etti

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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