Son dakika haberleri... Gaziantep'te 805 kişiye koronavirüs cezası
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Son dakika haberleri... Gaziantep'te 805 kişiye koronavirüs cezası

04.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:40
Son dakika haberleri... Gaziantep'te 805 kişiye koronavirüs cezası

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 805 kişiye, idari para cezası uygulandı.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 805 kişiye, idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 805 kişi belirlendi. Polis ekipleri, tedbirlere aykırı hareket edenlere kişi başı 900'er lira idari para cezası kesti. Denetimlerde ayrıca karantina adresini terk ettiği belirlenen 6 kişi karantina hükümlerine aykırı davranmaktan 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilerek yurda yerleştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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