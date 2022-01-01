Son dakika haberleri... Gaziantep'te 8 yaşındaki çocuk nereden geldiği bilinmeyen kurşunla ağır yaralandı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te nereden geldiği belli olmayan mermiyle başından yaralanan çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Bilgin, dün gece yılbaşı kutlamaları nedeniyle yapılan havai fişek gösterisini izlemek için evlerinin terasına çıktı.

Bu sırada kafasına nereden geldiği belirlenemeyen kurşun isabet eden Ahmet, ağır yaralandı.

Ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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