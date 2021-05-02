Son dakika haberleri! Gaziantep'te 7 aylık bebek yatağında ölü bulundu
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te 7 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Son dakika haberleri! Gaziantep'te 7 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 7 aylık bebek yatağında ölü bulundu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 7 aylık bebek yatağında ölü bulundu.

Elmacık Mahallesi'nde yaşayan anne Fatma A, 7 aylık bebeği Azra A'nın yatağında hareketsiz olduğunu fark etti.

Sağlık ekiplerini arayan anne yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

7 aylık Azra bebek beşiğinde ölü bulundu
7 aylık Azra bebek beşiğinde ölü bulundu
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