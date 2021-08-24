GAZİANTEP - 5 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kamerasında

Motosiklet kazası ve iki otomobilin çarpıştığı kaza anı (Güvenlik kamerası) Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kamerasında GAZİANTEP ( AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 kişinin yaralandığı iki trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.