GAZİANTEP - 5 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kamerasında
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GAZİANTEP - 5 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Motosiklet kazası ve iki otomobilin çarpıştığı kaza anı (Güvenlik kamerası) Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kamerasında GAZİANTEP ( AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 kişinin yaralandığı iki trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet kazası ve iki otomobilin çarpıştığı kaza anı (Güvenlik kamerası)

Gaziantep'te 5 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kamerasında

GAZİANTEP ( AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 kişinin yaralandığı iki trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İslahiye-Hassa çevre yolu Biber Anıtı Kavşağı'nda 21 Ağustos'ta meydana gelen kazada 24 yaşındaki Ahmet D'nin yaralandığı, 22 Ağustos'ta ise iki otomobilin çarpışması sonucu Ahmet D, Necati G, Mustafa K. ve Nurullah D'nin yaralandığı trafik kazaları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kazaların meydana geldiği anlar ve çevredekilerin koşturmaları görülüyor.

GAZİANTEP - 5 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - 5 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - 5 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - 5 kişinin yaralandığı trafik kazaları güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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