Son dakika haberleri | Gaziantep'te 4 bin çift, danışman desteği ile boşanmaktan vazgeçti
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te 4 bin çift, danışman desteği ile boşanmaktan vazgeçti

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te 4 bin çift, danışman desteği ile boşanmaktan vazgeçtiGAZİANTEP'te Aile Destek Merkezi'ne (GADEM) ailesel problem nedeni ile boşanma sürecine giren 4 bin 856 çift başvurdu.

14.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:55

Gaziantep'te 4 bin çift, danışman desteği ile boşanmaktan vazgeçti

GAZİANTEP'te Aile Destek Merkezi'ne (GADEM) ailesel problem nedeni ile boşanma sürecine giren 4 bin 856 çift başvurdu. Burada verilen destek ve danışmanlık hizmetinin ardından çiftlerin yüzde 85'i boşanmaktan vazgeçti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çiftlere yönelik doğru iletişim, empatik yaklaşım, ailenin önemi gibi konularda psiko-sosyal destek vermek için kurulan GADEM'e, yaşadıkları problemler nedeniyle boşanma düşüncesindeki 4 bin 856 çift başvurdu. Merkezden aile danışmanlığı hizmeti alan çiftlerin yüzde 85'i boşanmaktan vazgeçti. Yüz yüze görüşmelerle ve ücretsiz olarak verilen hizmet, randevu sistemiyle yürütülüyor.

MAHKEMEYE BAŞVURANLARA ULAŞILIYOR

Aile içi iletişim problemleri yaşayan ya da boşanma sürecine girmiş çiftler için aile danışmanlığı görevini de üstlenen GADEM'le, Aile Mahkemeleri'ne boşanma amacıyla müracaat eden çiftlere ulaşarak aile danışmanlığı hizmetine yönlendirme yapılıyor.

HİZMETTEN YARARLANAN VATANDAŞLAR MEMNUN

GADEM'de danışmanlık hizmeti aldığı için memnuniyetini dile getiren N.A isimli kadın, ailesi ve kendisi için çok faydalı bilgiler aldığını belirterek, "Yaşadığım sıkıntıları adım adım ilerleyerek atlattım. Şu anda eşim de ailem de bendeki değişimin farkındalar ve bu durumdan gayet hoşnutlar. Büyükşehrin GADEM gibi bir birime sahip olması hizmet açısından çok önemli" dedi.

Boşanma aşamasında olduğunu ve danışmanlık hizmetinin ardından fikrinin değiştiğini anlatan N.D. ise, "Ciddi ailevi sorunlarımız mevcuttu. Ailemizde geleceğimizin ne olacağına dair tedirginlik vardı. Çok memnun kaldık aldığımız danışmanlık hizmetinden. Aile içi iletişimimiz güçlendi. Birbirimizi anlamaya başladık. Çok şükür şimdilerde sıkıntılarımızı büyük ölçüde azalttık" diye konuştu.

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Son dakika haberleri | Gaziantep'te 4 bin çift, danışman desteği ile boşanmaktan vazgeçti

Kaynak: DHA

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