Son dakika haberleri | Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı (2)
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Gaziantep'te 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi.

Son dakika haberleri | Gaziantep'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı (2)
08.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:59

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ 

Gaziantep'te 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi. Gaziantep-Nizip yolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin 27 N 2498 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrezzak Özerol ile yanında bulunan Fevzi Başkurt, Rabia Ekinci ve Sıdıka Nur Ekinci olduğu belirlendi.Kazada yaralanan 7 kişinin hastanelerde tedavisine devam ediliyor.


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Kaynak: DHA

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