Son dakika haberleri... Gaziantep'te, 315 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymadığı saptanan 315 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerince kent genelinde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 256, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 57 ve karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişiye idari para cezası uygulandı. Öte yandan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 640 kişi ise ikaz edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ