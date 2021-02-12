Son dakika haberleri: Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi
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Son dakika haberleri: Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi

12.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:23
Son dakika haberleri: Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'in kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında dava açılan 2'si tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'in kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin haklarında dava açılan 2'si tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Ahmet ve Cuma Oğuz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler de hazır bulundu.

Söz hakkı verilen Cuma Oğuz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Sanık Ahmet Oğuz ise silahıyla havaya ateş ettiğini ileri sürerek, "Kimseye ateş etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Müştekilerin dinlenmesinin ardından sanık avukatları da savunma yaptı.

Bu arada, mahkeme başkanı tarafların dinlenmesi sırasında, muhtarlık için kavga edilmesini eleştirerek, "Yazıktır, günahtır" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, Cuma Oğuz'un tutukluluk halinin devamını, Ahmet Oğuz'un ise tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Gaziantep'te merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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