Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 297 kişiye 'koronavirüs' cezası
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 297 kişiye 'koronavirüs' cezası

Son dakika haberleri! Gaziantep'te, 297 kişiye 'koronavirüs' cezası
Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 297 kişiye idari para cezası uygulandı.

GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 297 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 269, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 28 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 603 kişi ise ikaz edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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