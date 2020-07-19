Son dakika haberleri! Gaziantep'te 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
Son dakika güncel haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 946 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
19.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:29
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 946 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca, 226 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
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Kaynak: AA