Son dakika haberleri! Gaziantep'te 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası Son dakika güncel haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 946 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 946 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca, 226 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Kaynak: AA