Son dakika haberleri... Gaziantep'te 1528 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te polis ekipleri tarafından koronavirüs tedbirlerine uymayan 1528 kişiye idari para cezası uygulandı.

GAZİANTEP'te polis ekipleri tarafından koronavirüs tedbirlerine uymayan 1528 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 1528 kişiye idari yaptırım uygulandı. Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol edilen 1107 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA