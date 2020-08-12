Son dakika haberleri... Gaziantep'te 1528 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası
Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te polis ekipleri tarafından koronavirüs tedbirlerine uymayan 1528 kişiye idari para cezası uygulandı.
12.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:58
GAZİANTEP'te polis ekipleri tarafından koronavirüs tedbirlerine uymayan 1528 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 1528 kişiye idari yaptırım uygulandı. Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol edilen 1107 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
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Kaynak: DHA