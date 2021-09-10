Son dakika haberleri! Gaziantep'te 131 kilo esrara 5 gözaltı
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te 131 kilo esrara 5 gözaltı

Son dakika haberleri! Gaziantep'te 131 kilo esrara 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 131 kilo esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 131 kilo esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte organize olarak uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uzun süre takip ettikleri şebeke üyelerinin yakalanması için dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 131 kilo esrar, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 çalıntı otomobil ile suçtan elde edildiği ve finansında kullandığı değerlendirilen 63 bin lira ele geçirildi. Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan jandarmanın gözaltına aldığı şüphelilerin sorgusuna başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

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