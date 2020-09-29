Son dakika haber | 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı
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Son dakika haber | 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

29.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:32

Son dakika 3. sayfa haberi... 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı Çocuğun elindeki telefonu çalan şahıs şakalandı Gaziantep'te sokakta oynayan bir çocuk kapkaça uğradı.

12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

Çocuğun elindeki telefonu çalan şahıs şakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokakta oynayan bir çocuk kapkaça uğradı. Çocuğun elindeki annesine ait telefonu aldıktan sonra koşarak kaçan şahıs, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Eylül günü Zeytinli Mahallesi'nde yaşanan olayda, 12 yaşındaki çocuğun elindeki annesine ait cep telefonunu alan şahıs hızla koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın kaçma anını anbean görüntüleyen güvenlik kameralarını inceledi. Şahsın eşkaline ve adresine ulaşan ekipler, düzenlediği operasyon ile şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Son dakika haber | 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı
Son dakika haber | 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı
Son dakika haber | 12 yaşındaki çocuk kapkaça uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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