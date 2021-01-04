Son dakika haberleri | Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kalbine yenik düştü
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kalbine yenik düştü

04.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:20
Son dakika haberleri | Gaziantep'te 12 yaşındaki çocuk kalbine yenik düştü

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir çocuk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir çocuk geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde ailesiyle kahvaltı yapan 12 yaşındaki Mehmet Aziz Çelik, sonrasında annesine yardım etmek için sofrayı topladığı esnada bir anda fenalaştı.

Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık görevlileri kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çelik'e ilk müdahaleyi yaparak, Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Çelik, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Çelik'in cenazesi, Hazreti Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Nizip Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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