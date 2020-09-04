Son dakika haberleri: Gaziantep'te 12 saatlik uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Gaziantep'te 12 saatlik uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, 655 polisin katımlıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Gaziantep'te 12 saatlik uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
04.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:30

GAZİANTEP'te, 655 polisin katımlıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen ve 12 saat süren operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Münüfpaşa ve Beydilli Mahallelerinde tespit edilen uyuşturucu tacirlerinin adreslerine, eşzamanlı operasyon düzenledi. 655 polis, helikopter ve narkotik köpeklerin kullanıldığı operasyon, 12 saat sürdü. Operasyonda 36 ev, 78 umuma açık yer, 518 araç ve 2 bin 310 şüpheli üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 168 gram metamfetamin, 435 gram bonzai, 673 gram eroin, 1941 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, 10 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Erol Evgin Yıldız Tilbe Metin Özülkü Tayanç Ayaydın
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Karar Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Gaziantep'te 12 saatlik uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 12:30:56. #1.15#
title