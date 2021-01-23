Son dakika haberleri! Gaziantep'te 111 yaşındaki Fatma nineye, koronavirüs aşısı yapıldı

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a, torunları tarafından getirildiği hastanede koronavirüs aşısı yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a, torunları tarafından getirildiği hastanede koronavirüs aşısı yapıldı.

İslahiye'nin Türkbahçe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 6 çocuğu, 38 torunu, 5 de torunun çocuğu bulunan 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a torunları tarafından getirildiği İslahiye Devlet Hastanesi'nde Covid-19 aşılama biriminde sağlık görevlileri tarafından aşı yapıldı.Koronavirüs aşısını olduktan sonra 30 dakika gözlem altında tutulan Fatma Tıraş, hiçbir ağrı yaşamadığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Herkes aşı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK