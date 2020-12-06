Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Sokak hayvanları unutulmadı

Son dakika haberi: Boş sokak ve caddeler -Faaliyetlerin devam eden bir fırın -Boş caddeler, görev yapan ve anonsla uyaran polis ekibi -Sokak kedisini besleyen polis - Gaziantep Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise polis ekipleri, denetim sırasında sokak hayvanlarını besledi.