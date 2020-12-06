Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi: Boş sokak ve caddeler -Faaliyetlerin devam eden bir fırın -Boş caddeler, görev yapan ve anonsla uyaran polis ekibi -Sokak kedisini besleyen polis - Gaziantep Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise polis ekipleri, denetim sırasında sokak hayvanlarını besledi.
-Boş sokak ve caddeler
-Faaliyetlerin devam eden bir fırın
-Boş caddeler, görev yapan ve anonsla uyaran polis ekibi
-Sokak kedisini besleyen polis
- Gaziantep
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise polis ekipleri, denetim sırasında sokak hayvanlarını besledi.
İlçede sokağa çıkma kısıtlaması denetimini geçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkı Demirel Caddesinde sokaktaki hayvanlara yem verip sevgi gösterisinde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek