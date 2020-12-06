Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Sokak hayvanları unutulmadı
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Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Sokak hayvanları unutulmadı

06.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:53

Son dakika haberi: Boş sokak ve caddeler -Faaliyetlerin devam eden bir fırın -Boş caddeler, görev yapan ve anonsla uyaran polis ekibi -Sokak kedisini besleyen polis - Gaziantep Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise polis ekipleri, denetim sırasında sokak hayvanlarını besledi.

-Boş sokak ve caddeler

-Faaliyetlerin devam eden bir fırın

-Boş caddeler, görev yapan ve anonsla uyaran polis ekibi

-Sokak kedisini besleyen polis

- Gaziantep

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise polis ekipleri, denetim sırasında sokak hayvanlarını besledi.

İlçede sokağa çıkma kısıtlaması denetimini geçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkı Demirel Caddesinde sokaktaki hayvanlara yem verip sevgi gösterisinde bulundu.

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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