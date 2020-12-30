Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı

30.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:31

Son dakika haberler: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi, evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Uğur D. (32) henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Vesile D'yi (55) Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki evde rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş zanlıyı ikna etmeye çalıştı.

İkna çalışmaları sürdüğü sırada zanlı, rehin aldığı annesine pompalı tüfekle ateş etti.

Eve giren özel harekat ekipleri zanlıyı yakaladı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde başından vurulan anne Vesile D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin mahallede bekleyişi devam ediyor.

Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı
Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Coşkun Sabah Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Güven Yalçın Fırat Aydınus Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:37:42. #1.15#
title