Son dakika haberleri: GAZİANTEP Organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
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Son dakika haberleri: GAZİANTEP Organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama

Son dakika haberleri... Organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklamaGAZİANTEP ve Osmaniye'de polisin uyuşturcu imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

23.06.2020 01:06 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:11

Organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama

GAZİANTEP ve Osmaniye'de polisin uyuşturcu imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aynı dosyadan daha önce de 15 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve Osmaniye'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 kilo 87 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 24 tabanca, 4 av tüfeği, 244 mermi, 17 av tüfeği fişeği, 7 kesici alet, 24 şarjör, 4 tabanca parçası, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler 40 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 33 şüphelinin 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı serbest bırakılırken 25'i ise tutuklandı.

Öte yandan aynı dosyadan daha önce yakalanarak mahkemeye çıkarılan 15 kişinin de tutuklandığı ve suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen toplam tutuklu sayısının 40 kişi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: GAZİANTEP Organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama

Kaynak: DHA

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