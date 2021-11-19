Son dakika haberleri: Gaziantep merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı
Gelen son dakika haberine göre Gaziantep merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 9 ilde terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgüt mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gaziantep merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 9'u yakalanmıştı. Ekiplerce adreslerinde bulunamayan 3 zanlıdan biri daha gözaltına alınmıştı.
2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL— Haberler (@Haberler) November 19, 2021
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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri