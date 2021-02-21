Son dakika haberleri! Gaziantep maçında sakatlanıp hastaneye kaldırılan Antalyasporlu Orgill, kafileyle Antalya'ya dönecek
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Son dakika haberleri! Gaziantep maçında sakatlanıp hastaneye kaldırılan Antalyasporlu Orgill, kafileyle Antalya'ya dönecek

21.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:08
Son dakika haberleri! Gaziantep maçında sakatlanıp hastaneye kaldırılan Antalyasporlu Orgill, kafileyle Antalya'ya dönecek

Son dakika haberine göre Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçında Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile çarpışması sonucu sakatlanarak hastaneye kaldırılan Antalyaspor'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill'in, kafileyle Antalya'ya döneceği bildirildi.

Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor maçında Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile çarpışması sonucu sakatlanarak hastaneye kaldırılan Antalyaspor'un Jamaikalı oyuncusu Dever Orgill'in, kafileyle Antalya'ya döneceği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep FK ile oynadığımız karşılaşmanın 59. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan futbolcumuz Dever Orgill'in hastanede tomografisi çekilmiş olup, olumsuz bir bulguya rastlanmamıştır. Futbolcumuz, kafilemizle birlikte Antalya'ya dönecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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