Son dakika haberleri... Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yeni pazar yeri açıldı
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Son dakika haberleri... Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yeni pazar yeri açıldı

29.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:04
Son dakika haberleri... Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yeni pazar yeri açıldı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesince yapımı tamamlanan ve 1500 metrekare kapalı alana sahip Burak Pazar Yeri'nin hizmete alındığı bildirildi.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesince yapımı tamamlanan ve 1500 metrekare kapalı alana sahip Burak Pazar Yeri'nin hizmete alındığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Burak Mahallesi'nde hizmete açılan Burak Pazar Yeri'nde, 120 araçlık otopark, tezgah alanları, zabıta kontrol odası, mescit ve lavabo bulunuyor.

İlk tezgahlarını salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde açan pazarcı esnafı, temiz ve hijyenik ortamda vatandaşlara hizmet sundu.

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pazarı ziyaret ederek, pazarcılarla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fadıloğlu, vatandaşların pazarda rahatlıkla alışverişlerini yaptıklarını belirtti.

Pazarda birçok imkan bulunduğunu kaydeden Fadıloğlu, "Güvenli bir şekilde vatandaşlarımızın hem kışın yağmurda korunabilmesini hem de yazın güneşten korunabilmesini sağlayacak şekilde, çelik yapılı sistemle yapmış olduğumuz bu pazar yerlerini milletimizin hizmetine sunduk. Planlama dahilinde ayrıca ihtiyaç duyulan noktalarda da pazar yeri yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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