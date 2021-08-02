Son dakika haberleri | Gaziantep'in ihracatta yükseliş sürüyor
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Son dakika haberleri | Gaziantep'in ihracatta yükseliş sürüyor

Son dakika haberleri | Gaziantep'in ihracatta yükseliş sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Gaziantep'in Ocak-Temmuz dönemindeki toplam ihracatı 5,5 milyar dolar oldu.

Gaziantep'in Ocak-Temmuz dönemindeki toplam ihracatı 5,5 milyar dolar oldu. En yüksek Temmuz ayı ihracat rakamına ulaşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 733 milyon 379 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "9 günlük bayram tatiline rağmen Gaziantep olarak en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşmayı başardık. Bu başarıda emeği olan tüm ihracatçı üyelerimizi gönülden kutluyorum." dedi.

Gaziantep'in yılsonu hedefine emin adımlarla ilerlediğini ve 7 aylık süreçte çok önemli bir seviyeye geldiğini ifade eden Başkan Yıldırım, "2021 yılında her zorluğa rağmen Gaziantep olarak önemli bir ivme yakaladık. Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %33 artışla 5 milyar 554 milyon 113 bin dolar ihracata ulaştık. Şehrimiz adına gururlandırıcı ve gelecek açısından umut verici bir rakam bu. GTO olarak en önemli hedeflerimizden biri katma değerli ürün üretimini teşvik ederek ihracat pazarlarımızın çeşitliliğini artırmak. Pazar anlamında hiçbir ülkeye bağımlı kalmadan ürettiğimiz ürünleri dünyanın dört bir yanına pazarlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı genişletiyor, üyelerimizin ihracat yolculuğunda uzman ekibimizle yanlarında oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in dünyaya örnek olmasını istediklerini kaydeden Yıldırım, "Gaziantepli iş insanlarımızın ticari zekasını, çalışkanlığını ve azmini bilmeyen yok. Biz istiyoruz ki bu özelliğimizi teknolojik yatırımlarımızı da artırarak pekiştirelim, seviye atlayarak tüm dünyaya örnek olalım. Bugünkü ihracat rakamlarımızla en fazla ihracat gerçekleştiren iller arasında 5. sıradayız Biz inanıyoruz ki yakın gelecekte 4. sıraya yükseleceğiz. Bizlere bu özgüveni sağlayan, geleceğe umutla bakmamıza vesile olan da ihracatçı üyelerimiz ve kentimizin çok değerli iş insanlarıdır. Kendilerini ve tüm çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyor, gerçekleştirdikleri 5,5 milyar dolar ihracat ile kentimize ve ülkemize kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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